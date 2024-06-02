عاجل
تعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا للعهد في الكويت
الأحد 02 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

11 عيادة  طبية للكشف على الحجاج المصريين بمكة والمدينة

حسام عبد الغفار المتحدث
حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

كشفت وزا ة الصحة عن خطة الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية للحجاج فى السعودية والتى تقدم بالمجان لجميع المترددين على مراكز الخدمة الطبية التابعة للبعثة الطبية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تخصيص 11 عيادة للبعثة الطبية المصرية للحج، لتقديم خدمات الكشف وصرف علاج «مجانا» للحجاج المصريين، خلال موسم الحج لعام «2023 مـ - 1444 هـ».

 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 9 عيادات فى مكة المكرمة، منهم 6 عيادات بشارع إبراهيم الخليل، بفنادق ( أبراج مكة - إعمار جراند - إعمار المنار - الماسة بدر - نزيل المشاعر - دار الخليل الرشد)، و3 عيادات فى شارع أجياد بفنادق (الماسة جراند - ريحان المشاعر - رمادا دار الفائزين ). كما تم تخصيص عيادتين للبعثة فى المدينة المنورة، إحداهما فى فندق إعمار رويال، والثانية بفندق المرسى.


 

 

مواد متعلقة

إنخفاض طفيف بأسعار اللحوم والدواجن البيضاء اليوم الأحد بالفيوم

محافظ أسيوط: طفرة في تطوير منفلوط برصف 7 شوارع ودهان البلورات

كوريا الجنوبية: الشرطة تتلقى 500 بلاغ بشأن بالونات القمامة القادمة من بيونج يانج

رئيس خطة النواب: زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لـ "تريليون ونصف"

صفقة عربية في الدوري الانجليزي.. تفاصيل توقيع المدافع المغربي لـ "كريستال بالاس"

مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية يتابع مشروعات المرافق بمدينة سفنكس الجديدة
الجريدة الورقية