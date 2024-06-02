11 عيادة  طبية للكشف على الحجاج المصريين بمكة والمدينة

كشفت وزا ة الصحة عن خطة الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية للحجاج فى السعودية والتى تقدم بالمجان لجميع المترددين على مراكز الخدمة الطبية التابعة للبعثة الطبية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تخصيص 11 عيادة للبعثة الطبية المصرية للحج، لتقديم خدمات الكشف وصرف علاج «مجانا» للحجاج المصريين، خلال موسم الحج لعام «2023 مـ - 1444 هـ».

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 9 عيادات فى مكة المكرمة، منهم 6 عيادات بشارع إبراهيم الخليل، بفنادق ( أبراج مكة - إعمار جراند - إعمار المنار - الماسة بدر - نزيل المشاعر - دار الخليل الرشد)، و3 عيادات فى شارع أجياد بفنادق (الماسة جراند - ريحان المشاعر - رمادا دار الفائزين ). كما تم تخصيص عيادتين للبعثة فى المدينة المنورة، إحداهما فى فندق إعمار رويال، والثانية بفندق المرسى.



