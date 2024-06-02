تفاصيل حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد

كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الأحد الموافق الثاني من يونيو 2024، موضحًا أن هناك ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقة المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

رياح مثيرة للأتربة

وأضاف المركز أن هناك تأثيرًا للرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك . كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح شمالية غربية

وأشار إلى أن الرياح في البحر الاحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الامواج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

وأوضح أن حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، على أن تكون الرياح في الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة مع ارتفاع الامواج من متر إلى مترين، على أن تكون حالة البحر متوسط الموج.