الاتحاد العام للمصريين بالسعودية: قرارا المملكة صريحة "لا حج بدون تصريح"

أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن القرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية بغرامة 50 ألف ريال لمن يقوم بهذا الشئ في موسم الحج ليس وليد اليوم وموجود من العام الماضي، موضحًا أنه توفى خلال موسم الحج العام الماضي عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، والأغلبية العظمى منهم كانت زيارات وزيارات مخالفة لأنظمة السعودية.

وشدد "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن السعودية منعت دخول أي زائر إلى مكة المكرمة بداية من 23 مايو وحتى بعد العيد 21 يونيو، مؤكدًا أن أي شخص مخالف للأنظمة سيعاقب بغرامة 10 آلاف ريال والإبعاد، موضحًا أن الإبعاد يعني عدم دخول المملكة العربية السعودية مرة أخرى، والـ50 غرامة هو عقاب للمستقدم وسجن يصل لـ6 أشهور، وإبعاد المستقدم ومصادرة السيارة.

وأوضح أن هذا بسبب أن كميات كبيرة من شركات السياحة المصرية باعت تأشيرات وهو ليس سر وتم القبض على 114 سمسار من تجار الوهم للأهالي الغلابة، مؤكدًا أن المملكة العربية صريحة بأنه لا حج بدون تصريح ولا حج لجميع أنواع الزيارات، وهي الزيارة الشخصية والتجارية والعمل وجميع أنواع الزيارات الأخرى، مؤكدًا أن عدد كبير من الشركات خالفت المواعد في السفر للسعودية.