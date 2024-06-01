عاجل
قيادي في حماس: الحركة لم تتسلم مقترحا مكتوبا بشأن خطة بايدن حتى الآن
السبت 01 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الاتحاد العام للمصريين بالسعودية: قرارا المملكة صريحة "لا حج بدون تصريح"

عادل حنفي
عادل حنفي

أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن القرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية بغرامة 50 ألف ريال لمن يقوم بهذا الشئ في موسم الحج ليس وليد اليوم وموجود من العام الماضي، موضحًا أنه توفى خلال موسم الحج العام الماضي عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، والأغلبية العظمى منهم كانت زيارات وزيارات مخالفة لأنظمة السعودية.

 

وشدد "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن السعودية منعت دخول أي زائر إلى مكة المكرمة بداية من 23 مايو وحتى بعد العيد 21 يونيو، مؤكدًا أن أي شخص مخالف للأنظمة سيعاقب بغرامة 10 آلاف ريال والإبعاد، موضحًا أن الإبعاد يعني عدم دخول المملكة العربية السعودية مرة أخرى، والـ50 غرامة هو عقاب للمستقدم وسجن يصل لـ6 أشهور، وإبعاد المستقدم ومصادرة السيارة.

وأوضح أن هذا بسبب أن كميات كبيرة من شركات السياحة المصرية باعت تأشيرات وهو ليس سر وتم القبض على 114 سمسار من تجار الوهم للأهالي الغلابة، مؤكدًا أن المملكة العربية صريحة بأنه لا حج بدون تصريح ولا حج لجميع أنواع الزيارات، وهي الزيارة الشخصية والتجارية والعمل وجميع أنواع الزيارات الأخرى، مؤكدًا أن عدد كبير من الشركات خالفت المواعد في السفر للسعودية.

مواد متعلقة

أسامة كمال: مجزرة "الخيام" يوم أسود بالتاريخ.. ومقترح بايدن لا يقدم جديد

مستشار الرئيس الفلسطيني: بدون إنهاء الاحتلال سيبقى الصراع قائم.. فيديو

القومي للمرأة: نعمل على توفير فرص عمل للمحافظات المعرضة للهجرة غير الشرعية

أستاذ علوم سياسية: "بايدن يقول زي ما يقول.. إسرائيل لن تقبل بالانسحاب"

"خطة البرلمان": دعم رغيف الخبز بـ96 مليار جنيه.. مازال موجودا بالموازنة الجديدة

"موازنة البرلمان": لا تحريك لأسعار أول 3 شرائح للكهرباء

عزة مصطفى بعد غلاء سعر العيش المدعم: "لازم يكون في رقابة صارمة"

اندلاع حريق قرب تل أبيب بعد استهدافها بصواريخ أطلقت من غزة
الجريدة الورقية