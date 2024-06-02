توريد 340 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا منذ بدء الموسم

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 340204 أطنان و787 كيلو جراماً من الأقماح منذ بدء الموسم، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كل الطاقة الإنتاجية من المحصول، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المزروعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.

وشدد محافظ المنيا، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كل العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين في المنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كل الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أعمال توريد القمح تستمر حتى منتصف أغسطس القادم

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين في المنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، لافتاً إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، فضلاً عن تذليل كل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.