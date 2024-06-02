الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسن دروجبا: سعيد بتواجد محمد صلاح مع منتخب مصر

صلاح مع التوأم
صلاح مع التوأم

أكد أحمد حسن دروجبا، نجم الأهلي السابق على أهمية تركيز لاعبي منتخب مصر لتخطي مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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ويحتضن استاد القاهرة الدولي يوم الخميس القادم مباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو يوم الخميس القادم الموافق 6 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءُا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.

أضاف دروجبا في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، عبر فضائية "المحور":  "مباراة بوركينا فاسو قوية ولن تكون بالسهولة التي يتوقعها البعض".

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وتابع: "منتخب بوركينا يمتلك لاعبين محترفين في الدوريات الأوروبية، وهي المباراة التي ستعطينا دفعة قوية لمواصلى مشوار التأهل لكأس العالم 2026".

صلاح

وواصل: "سعيد بتواجد محمد صلاح مع منتخب مصر، صلاح لاعب كبير وله تاريخ عظيم في الملاعب الأوروبية".

وأختتم تصريحاته: "هناك حالة جيدة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر واللاعبين وأتمنى التأهل لكأس العالم".

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