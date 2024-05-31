ميكالي يتمسك يانضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي في باريس 2024

يتمسك البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بفرصة مشاركة النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، مع صغار الفراعنة، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويحق لكل منتخب، تحت 23 عامًا، الاستعانة بـ3 لاعبين أكبر من السن المشارك، لذلك كان الخيار الأول بالنسبة للمدرب البرازيلي هو محمد صلاح، ومن بعده مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، بينما لم يحسم الجدل بشأن المقعد الثالث.

ويتواجد المنتخب الأولمبي ضمن المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024 مع إسبانيا وأوزبكستان والدومينكان، لذلك لن تكون المهمة سهلة أمام الفراعنة، وسيكون الثلاثي الكبير مهمًا وحاسمًا في المباريات.

وفي هذا السياق، قال محمود حرب، مدير المنتخب الأولمبي: "لم يصلنا أي خطاب رسمي برفض ليفربول لمشاركة محمد صلاح، رفقة الفراعنة في أولمبياد باريس، وأرسلنا 76 اسمًا بالقائمة المبدئية".

أضاف: "معسكر المنتخب الأولمبي ينطلق غدًا ويستمر حتى 11 يونيو، يتخلله مباراتان وديتان أمام كوت ديفوار يومي 7 و11، واستقر الجهاز الفني على مواجهة المنتخب الإيفواري الأولمبي لأن قائمته بها 10 محترفين، كما أنه خسر بصعوبة أمام فرنسا وانتصر على العراق برباعية".

وتابع: "كان من المفترض أن نخوض دورة تولون خلال شهر يونيو، لكن فوجئنا بأن هذه المنتخبات سترسل فرق تحت 20 سنة وليس المنتخب الأولمبي، وأصبح هناك عدد كبير من المنتخبات التي ستشارك بالدورة غير متأهلة للأولمبياد، ووجدنا أنها لن تكون مفيدة بالإضافة لأنها ستنتهي يوم 16 يونيو، مما قد يُحدث أزمة مع الأندية بسبب بطولة الدوري".

واصل: "كنا في طريقنا للاتفاق مع منتخب الأرجنتين ولكن ميكالي تخوف من المسافة وعدم تأقلم اللاعبين مع الأجواء هناك، ثم تواصلنا مع المغرب والعراق، لكن الأمور لم تتم".

أتم: "انضمام إبراهيم عادل للمنتخب الأول كان بالاتفاق مع ميكالي، وبالتالي لم يحدث أي خلاف، وندعم حسام حسن من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026، وسعداء بالاستعانة بخدمات لاعبينا لاكتساب مزيد من الخبرات بالتدرب مع لاعبين كبار مثل محمد صلاح".