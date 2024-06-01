شاهد.. مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تدريباته استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

بدأ المران بالإحماءات ثم جمل تكتيكية والتسديد على المرمى تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن .

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.