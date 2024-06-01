السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد.. مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل  منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تدريباته  استعدادا لمباراتي  بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

 

بدأ المران بالإحماءات  ثم جمل  تكتيكية والتسديد على المرمى  تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن .

 

حضر مران منتخب مصر الأستاذ  جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

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