خلافات الجيرة.. ضبط عامل أصاب نقاش بطلق ناري بالعسيرات

استقبل مستشفى العسيرات المركزي نقاش في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالساق اليمنى تعدى عليه عامل بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات إشارة من المستشفى المركزي بوصول "خالد . ع . ن . ح" 25 سنة نقاش يقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالساق اليمنى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "أحمد . م . م . ع" 31 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم [ السلاح المستخدم ] بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق متصل استقبل مستشفى جهينة المركزي ربة منزل في العقد السادس من العمر تقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج جثة هامدة صعقها التيار الكهربائي أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها إحدى الإسلاك الكهربائية المكشوفة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حميدة . ع . م . ع" 58 سنة ربة منزل تقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال نجليها كل من :- "محمود . ا . م . ح" 21 سنة عامل و"فاتن . ا . م . ح" 21 سنة لا تعمل يقيمان بذات الناحية أفادا بأنه أثناء قيام والدتهما ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها إحدى الأسلاك العارية مما أدى إلى صعقها ووفاتها ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .