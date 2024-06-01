الأحد 02 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائي دوري أبطال أوروبا

شاهد.. هدف فينيسيوس لريال مدريد أمام دورتموند (فيديو)

فينيسيوس
فينيسيوس

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد هدف الملكي الثاني أمام بوروسيا دورتموند ليتقدم المرينجي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا المقام على ملعب ويمبلي في لندن عاصمة إنجلترا.

txt

شاهد.. هدف فينيسيوس لريال مدريد أمام دورتموند (فيديو)

txt

ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند

سجل فينيسيوس جونيور هدف فريقه الثاني في الدقيقة 83 بعد تمريرة رائعة من جود بيلينجهام للاعب البرازيلي الذي يسددها ببراعة داخل شباك بوروسيا دورتموند معلنا الهدف الثاني للملكي.

وكان دانيال كارفاخال سجل الهدف الأول لريال مدريد عبر رأسية سكنت الشباك من كرة عرضية عبر ركلة ركنية نفذها توني كروس الذي يخوض مباراته الأخيرة مع الملكي.

تشكيل ريال مدريد:

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: كارفخال، روديجير، فيرنانديز، ميندي


الوسط: فالفيردي، كامافينجا، توني كروس، بيلينجهام

الهجوم: رودريجو ، فينيسيوس جونيور

تشكيل دورتموند :
في حارس المرمى: كوبيل.

الدفاع: رايرسون، هاملز، شلوتربيك، ماتسن.

الوسط: إيمرى كان، سابيتزر، أديمي.

الهجوم: براندت، سانشو، فولكروج.

مواد متعلقة

ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند
الجريدة الورقية