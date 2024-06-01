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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد.. هدف كارفاخال في شباك دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

كارفاخال
كارفاخال

منح دانيال كارفاخال فريقه ريال مدريد هدف التقدم للملكي أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ريال مدريد يتقدم على دورتموند برأسية كارفخال في نهائي الأبطال

ويلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي في لندن بنهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل دانيال كارفاخال الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 74 بعد كرة عرضية من توني كروس عبر ركلة ركنية، يضربها اللاعب الإسباني رأسية في شباك بوروسيا دورتموند معلنا أولى أهداف المرينجي أمام أسود الفيستيفال.

 

شاهد هدف دانيال كارفاخال في شباك بوروسيا دورتموند.. اضغط هنا

 

تشكيل ريال مدريد:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: كارفخال، روديجير، فيرنانديز، ميندي


الوسط: فالفيردي، كامافينجا، توني كروس، بيلينجهام

الهجوم: رودريجو ، فينيسيوس جونيور

تشكيل دورتموند:
حارس المرمى: كوبيل.

الدفاع: رايرسون، هاملز، شلوتربيك، ماتسن.

الوسط: إيمرى كان، سابيتزر، أديمي.

الهجوم: براندت، سانشو، فولكروج.

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شاهد.. هدف كارفاخال في شباك دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

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