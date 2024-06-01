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السبت 01 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مورينيو يتغنى بتوني كروس: لاعب رائع

كروس
كروس

أشاد جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد السابق بالنجم الألماني توني كروس لاعب وسط الملكي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يقام على ملعب ويمبلي.

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مودريتش: أريد وداع مثل كروس.. وريال مدريد نادي حياتي

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توني كروس يهاجم الدوري السعودي ويكرر رفضه اللعب هناك

ويلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال مورينيو في تصريحاته قبل بداية المباراة النهائية عن كروس: "هو لاعب عبقري، لا اصدق ان هذه هي المرة الأخيرة التي سأراه فيها يلعب كرة القدم."

كروس يعلن اعتزاله

وكان توني كروس أعلن خلال الفترة الماضية أنه قرر أعتزال كرة القدم بعد بطولة كأس أمم أوروبا مع منتخب ألمانيا الذي سيشارك معه في البطولة الأوروبية على الملاعب الألمانية.

من جانبه أكد توني كروس أنه سيعتزل كرة القدم بشكل نهائي ولا رجعة في قراره الذي أتخذه.

أكد كروس في تصريحات قبل المباراة النهائية عن إمكانية تراجعه عن قرار الإعتزال: "لا، عندما اتخذ قرارًا لا اتراجع فيه، الأمر محسوم."

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مودريتش: أريد وداع مثل كروس.. وريال مدريد نادي حياتي

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