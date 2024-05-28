توني كروس يهاجم الدوري السعودي ويكرر رفضه اللعب هناك

عاد الألماني توني كروس نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، ليكرر رفضه اللعب بالدوري السعودي وأنه يفضل اعتزال كرة القدم عن اللعب هناك رغم العروض التي انهالت عليه مؤخرًا من كبار الأندية بدوري روشن.

وكان توني كروس قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 التي ستقام هذا الصيف في بلده ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو، حيث يتواجد منتخب بلجيكا ضمن المجموعة الخامسة بجوار كل من: سلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.

وقال توني كروس في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "لقد استمتعت حقًا بتلك الصافرات، كما قلت من قبل، أكثر ما سأفتقده هو كرة القدم، لكنني سأعتزل في ريال مدريد، وهو ما أردته دائمًا".

وأضاف: "الصافرات التي تعرضت لها لم تزعجني على الإطلاق. يمكن للجميع أن يكون لديهم رأيهم، لكن رأيي لم يتغير أبدًا".

واختتم: "بالنسبة لي إنه بلد لا أرى نفسي ألعب فيه لأسباب مختلفة كما أوضحت، أنا صريح جدًا، لا يمكنني اللعب في السعودية".

وكان توني كروس قد تلقى صافرات استهجان كبيرة من جمهور السعودية في السوبر الإسباني يناير الماضي، بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الدوري السعودي من قبل ورفض اللعب هناك.

نهائي أوروبا في عيون كروس

وتحدث توني كروس في تصريحات لقناة ريال مدريد الرسمية، حيث قال: "أنا لا أفكر في نفسي، كل تفكيري في هذا النادي والقتال خلال آخر مباراة لي".

وتابع: "بالطبع هذه مواجهة كبيرة ونريد الفوز من أجل النادي وليس من أجلي".

وأكمل: "هذه المباراة ستكون آخر جهد أبذله من أجل مساعدة ريال مدريد، ليس منطقيًا خسارة النهائي في ظل ما فعلناه هذا الموسم وتغلبنا على العديد من الظروف".

وكان توني كروس قد أعلن عن اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم الجاري، حيث لم يحدد ماذا سيفعل بعد الاعتزال.

حفل وداع

توني كروس

كما تحدث قال: "فور وصولي لريال مدريد في 2014، لم أتخيل أبدًا أن أحصل على مثل هذا الوداع، لكنه مميزًا للغاية، وسيبقى في ذاكرتي إلى الأبد".

وأكمل: "بالتأكيد، حاولت ألا أبكي، لكن عندما رأيت ابنتي تبكي، كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي، لا يمكن نسيان هذه اللحظات أبدًا. سأتذكرها للأبد وأطفالي وزوجتي أيضًا".

وأضاف: "خوض المواجهات ضد الفرق الألمانية بالطبع يكون صعبًا، لقد لعبنا ضدهم جميعًا هذا الموسم، لايبزيج وبايرن ميونخ وفي النهائي سيكون بوروسيا دورتموند".

وأتم كروس تصريحاته: "بالتأكيد، الأمر لن يكون سهلًا، هذه المباراة صعبة للغاية تنتظرنا يوم السبت، لقد شاهدت بوروسيا ضد باريس سان جيرمان، وأدركت قوة هذا الفريق".

تكريم توني كروس

يذكر أنه تم تكريم نجم نادي ريال مدريد توني كروس والذي كان لاعبا أساسيا في لقاءه الأخير بالدوري الإسباني أمام أشبيلية يوم السبت الماضي.

كروس لعب آخر مباراة له مع ريال مدريد بشكل أساسي حيث أعلن الأسبوع الماضي اعتزاله كرة القدم عقب كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

سيكون موعد مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموتد في نهائي دوري أبطال أوروبا، في يوم السبت المقبل الموافق 1 من شهر يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «ويمبلي» الشهير بمدينة لندن.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

بالنسبة إلى القناة الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، ستنقل المباراة عبر الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط «bein sports»، وتحديدًا على قناة bein sports 1.

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