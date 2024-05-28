مودريتش: أريد وداع مثل كروس.. وريال مدريد نادي حياتي

أكد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد أن الملكي هو نادي حياته، مضيفا أنه يرغب بالاعتزال داخل أسوار المرينجي وسط غموض مستقبله حول إذا كان سيستمر مع النادي أم سيرحل مع نهاية عقده بنهاية الموسم الكروي الحالي.



أضاف مودريتش في تصريحاته لوسائل الإعلام : لقد قلت دائمًا أنني أرغب في الإعتزال في ريال مدريد أعتقد أنك تعرفني جيدًا بما فيه الكفاية، لدرجة أنني لا أقول أشياء لأقولها فقط ، عندما قلت إنني أرغب في الإعتزال في ريال مدريد، هذا ما أريده حقًا وما أعتقده.



وتابع مودريتش: "أنا أفكر فقط كلاعب ولا أفكر بأن أكون مدربا مساعدا".



وواصل: "العائلة تلعب دوراً مهماً جداً في قراراتي. إنهم سعداء للغاية هنا في مدريد، ويشعرون أنهم في وطنهم. مدريد هي موطننا البعيد عن الوطن، نحن ممتنون للغاية للمودة والحب الذي يقدمه لنا الناس في إسبانيا، وليس فقط مشجعي ريال مدريد، هذا أفضل شيء يمكن أن يحدث للاعب، أن يحظى بهذا التقدير".



ريال مدريد أفضل نادي في العالم



أضاف النجم الكرواتي: "لماذا يعتبر ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم؟ لأن الأفضل يلعب دائمًا. أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، وقوي، لكن هذا يمكن أن يتغير خلال ستة أشهر، وإذا رأيت أن الأمر لا يتغير، سأكون أول من يقول لا".



وواصل مودريتش: "لا أستطيع أن أخبرك كم من الوقت، لا بد لي من الذهاب شيئا فشيئا، ما أشعر به الآن، لدي اللياقة البدنية للاستمرار في النخبة، ليس لدي أدنى شك. يتحدث الكثير عن العمر والإزعاج. أهم شيء هو ما تفعله على أرض الملعب".



الكرة الذهبية

وواصل مودريتش: "لاعبون من ريال مدريد، هم المرشحون، حال فزنا بدوري أبطال أوروبا، هم فينيسيوس، بيلينجهام وكروس، ليس بهذا الترتيب، بسبب علاقتنا وقربنا والوقت الذي نقضيه معًا، أود أن يفوز بها توني".



وأشار لوكا مودريتش: "أتمنى أن أحصد دوري الأبطال، بعدها أبلغ الجميع بأنني سأستمر مع الملكي، لكن الشيء المهم هو الفوز باللقب أولاً، يعتقد الجميع أننا سنفوز بسهولة ولكن هذا ليس هو الحال، هناك مثال ليفركوزن مع أتالانتا.



دورتموند فريق صعب



وحول مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، قال نجم ريال مدريد : دورتموند فريق جيد جدًا، عليك أن تكون حذرًا، لدينا أسبوع للاستعداد جيدًا ولعب أفضل مباراة في العام، عندها فقط يمكننا إحضار الكأس.





وداع مثل توني كروس

أضاف لوكا مودريتش: "نعم أرغب في وداع حال رحيلي مثل توني كروس، لقد كان وداعًا جيدًا جدًا، وتوني يستحق ذلك. لقد كانت جميلة جدًا وعاطفية جدًا".



وواصل: "لا أستطيع أن أخبرك أن كنت تشاورت معه، لكن الجميع يقررون بأنفسهم؛ كل واحد منا مختلف عن الآخر ويقرر ما يجب فعله بمسيرته".



وأشار: "لقد قلت دائمًا أنني أريد أن يكون ريال مدريد هو فريقي الأخير، أريد الاعتزال في مدريد، لكن دعونا نرى ما سيحدث، دعونا نمضي قدمًا شيئًا فشيئًا، أتمنى أن يحدث ما أريد. سيكون حلمًا بالنسبة لي أن أعتزل في منزلي وفي نادي حياتي".

