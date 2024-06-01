كلمة حق

السبت 01/يونيو/2024 - 08:13 م 6/1/2024 8:13:30 PM

فى يقينى أن أفضل وسيلة للتغلب على الصعاب هو اقتحامها، ولمن لا يعلم فإنه منذ ما يقارب 180 سنة تم مد أول خط سكك حديد فى مصر، تحمل عقول المصريين وقلوبهم ذكريات من استقلوها ذهاباً وإياباً مسافرين ومودعين، فهى رافد مهم جداً ساهم فى تطوير حياة المصريين لعقود من الزمن مما يعكس أهمية كبرى لهذا المرفق العام والحيوى، وأرى أن السكة الحديد هى تجسيد لواقع مصر يبزغ نوره فترة ويخفت فترات وباتت تنتظر من يتغلب على الصعاب ويجدد لها شبابها.

وشاء القدر أن يقوم على رأس منظومة النقل فى مصر قائد جسور هو الفريق كامل الوزير، الذى اتخذ قرارات جذرية كانت لها مفعول السحر فى القضاء على البيروقراطية وحققت نجاحات لا يتخيلها أحد فلقد تحققت خلال الفترة من (2014 - 2024) إنجازات ومشروعات بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه، تمت خلال التسع سنوات الماضية، وذلك وفى إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل (طرق وكبارى – سكك حديدية – الأنفاق والقطار الكهربائى – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – النقل النهرى).

ينظر مجلس النواب فى جدول أعماله لجلسات هذا الأسبوع عددا من القضايا المهمة، على رأسها نظر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد ٧ قطارات نوم فاخرة من شركة «تالجو»، قيمة هذا القرض أو التسهيلات الائتمانية 200 مليون يورو تسدد على 40 عاما مع إعفاء لمدة 10 سنوات.

اعتقد أن هناك قطارات النوم العاملة فى مصر لا تتخطى عددها صوابع الأيدى الواحدة، هرمت وشاخت، وتستحق أن توضع فى متحف السكك الحديد لا لشىء ولكن تكريماً لها على خدمة المصريين على طول خط السكة الحديد لمدة تزيد على 50 عاما تم تجديدها وإعادة هيكلتها أكثر من مرة.

تستحق مصر الكثير والكثير فكما قفزت الدولة المصرية إلى مواكبة التحديث والتطوير، نحتاج إلى أن تساير مرافق الدولة ركب التقدم، لأن قطار التطوير والإنجازات (قطار كامل الوزير) قد انطلق ولن ينتظر أحدا، ولا مكان لأى فكر لا يريد الخير لمصر ولا يريد التطوير، فإن من يريد أن تظل وتستمر البيروقراطية عنوان العمل فى هذا المرفق المهم لن يستقل هذا القطار، لأن السكة الحديد فى مصر هى شريان الحياة بين الأقاليم المصرية.

قرأت الاتفاقية التى وردت إلى لجنة النقل بالبرلمان، ووجدت أنها جديرة بالاحترام وتستحق التنفيذ الفورى لتبدأ الأيادى المصرية فى مشاركة المجموعة الإسبانية فى تصنيع 7 قطارات نوم ستغير وجه الحياة وتسهل حياة المصريين والسياح الراغبين فى زيارة الأقصر وأسوان، وستكون لها دلالات إيجابية كبيرة لنلحق بركاب التقدم الذى ننشده جميعاً.

تناولى لهذا الموضوع من باب المسئولية الوطنية التى تحتم علىَّ إسناد الفضل لأهله، ولرجل يستحق من مصر الكثير هو الفريق كامل الوزير الذى يستحق أن نقيم له تمثالا فى محطة مصر الجديدة لما أحدثه من تغييرات ساهمت فى تذليل حياة المصريين فى رحالهم وترحالهم، تحية واجبة للفريق كامل الوزير قطار الإنجازات، الذى يسير بأقصى سرعة للوصول إلى محطة الإنجاز التى طالما حلمنا بها.

وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية.

المحامى بالنقض

عضو مجلس الشيوخ