ضبط 7 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة في القاهرة

شنَّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون، وتم ضبط عاطل له، معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعصرة وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- 2 كيلو جرام من مخدر الاستروكس- عدد من الأقراص المخدرة- سيارة بدون ترخيص وأدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة كما تم ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما "كمية لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض".

واستكملت الحملة جهودها بضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما 2 كيلوجرام من مخدر الحشيش وضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته "كيلو جرام لمخدر الاستروكس– ميزان حساس".

وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.م" عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بسرقة شخص بالإكراه بدائرة مركز دار المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز المراغة، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بسرقة المتعلقات الخاصة وحافظة نقود المجنى عليه أثناء سيره فى الطريق العام بأن قام بإشهار السلاح فى وجهه وتهديده واستولى على متعلقاته ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفى سياق اخر فقد امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تعرض بطلق ناري، إثر مشاجرة بقرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بطلق ناري فى مشاجرة بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ،اخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شخصين بطلق ناري فى مشاجرة بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية إصابة كريم. س. ا 40 سنة مصاب بطلق ناري، وإصابة عبدالنبى. س. ش 36 سنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية ، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.