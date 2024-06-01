مصرع شخصين في إنقلاب دراجة نارية بالفيوم

لقى شخصين بالفيوم مصرعهما، فى حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» بالطريق الزراعى لقرية الجيلانى فى مركز ابشواى وتم نقل الجثتين إلى مشرحه المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالفيوم، اخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ابشواي المركزي بوصول كلٍ من: احمد حسين محمد 18 سنه ، مقيم بقرية الجيلاني بمركز ابشواي و محمود علي مفتاح 23 سنه ، ومقيم بقرية بريش جثتين هامدتين أثر وقوع حادث بالطريق الزراعي لقرية الجيلاني .

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوة من مركز شرطة ابشواي إلى موقع الحادث بالطريق الزراعي لقرية الجيلاني بمدخل مركز ابشواي وتبين انقلاب الدراجة النارية قيادة أحدهما على الطريق توفيا نتيجة الاصابات التي لحقت بهما في الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثتين وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم لقي مواطن بالفيوم مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم بين 4 دراجات بخارية، بمدخل قرية سنهور، بالطريق السياحي لبحيرة قارون، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 4 دراجات بخارية بمدخل قرية سنهور، بالطريق السياحي لبحيرة قارون، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن، وإصابة 4 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.