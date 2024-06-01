المباحث تستمع لأقوال المصابين في حادث تصادم سيارتين

استمع رجال المباحث بالجيزة، لأقوال المصابين في حادث تصادم سيارتين أعلى وصلة دهشور في الشيخ زايد، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص يستقلها المصابون، وبين سيارة نقل، مم أدى إلى إصابتهم بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء جسدهم.

كما استمع رجال المباحث لأقوال سائقي السيارتين، للتوصل لسبب وقوع الحادث، وتم إجراء معاينة للسيارتين، وإزالة آثار الحادث من الطريق، وإعادة حركة السير لطبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى وصلة دهشور فى الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بطلق ناري فى مشاجرة بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ،اخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شخصين بطلق ناري فى مشاجرة بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية إصابة كريم. س. ا 40 سنة مصاب بطلق ناري، وإصابة عبدالنبى. س. ش 36 سنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية ، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على 4 طلاب بتهمة سرقة أوراق مدرسة في القليوبية

وفي سياق اخر ، ضبطت مباحث مركز شرطة شبين القناطر في القليوبية، 4 طلاب قاموا بسرقة كمية من الأوراق من إحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بشبين القناطر وبيعها لأحد التجار.

وتم التحفظ على الطلاب والمضبوطات وعامل الخردة الذي قام بشراء الأوراق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر ، بلاغا من مدير الإدارة التعليمية بشبين القناطر يفيد سرقة كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بإحدى المدارس التابعة للإدارة.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير المباحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 طلاب تسللوا للمدرسة أثناء غياب الموظفين واستولوا على الأوراق لبيعها لأحد العمال في أحد مكابس مخلفات الورق.

وفي أحد الأكمنة، ألقى القبض على المتهمين وتبين أنهم 4 طلاب وراء الواقعة وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة والتربح من ثمن بيعها والتصرف في الأوراق بالبيع لعميلهم سيىء النية عامل "له معلومات جنائية"، وتم ضبطه، وقرر بقيامه بالتصرف في الأوراق بالبيع لـ مالك مكبس مخلفات أوراق وتم ضبطه واعترف بقيامه بإعادة تدوير تلك الأوراق بالمكبس الخاص به وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تعرض بطلق ناري، إثر مشاجرة بقرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بطلق ناري فى مشاجرة بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ،اخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شخصين بطلق ناري فى مشاجرة بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية إصابة كريم. س. ا 40 سنة مصاب بطلق ناري، وإصابة عبدالنبى. س. ش 36 سنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية ، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على 4 طلاب بتهمة سرقة أوراق مدرسة في القليوبية

وفي سياق اخر ، ضبطت مباحث مركز شرطة شبين القناطر في القليوبية، 4 طلاب قاموا بسرقة كمية من الأوراق من إحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بشبين القناطر وبيعها لأحد التجار.

وتم التحفظ على الطلاب والمضبوطات وعامل الخردة الذي قام بشراء الأوراق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر ، بلاغا من مدير الإدارة التعليمية بشبين القناطر يفيد سرقة كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بإحدى المدارس التابعة للإدارة.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير المباحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 طلاب تسللوا للمدرسة أثناء غياب الموظفين واستولوا على الأوراق لبيعها لأحد العمال في أحد مكابس مخلفات الورق.

وفي أحد الأكمنة، ألقى القبض على المتهمين وتبين أنهم 4 طلاب وراء الواقعة وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة والتربح من ثمن بيعها والتصرف في الأوراق بالبيع لعميلهم سيىء النية عامل "له معلومات جنائية"، وتم ضبطه، وقرر بقيامه بالتصرف في الأوراق بالبيع لـ مالك مكبس مخلفات أوراق وتم ضبطه واعترف بقيامه بإعادة تدوير تلك الأوراق بالمكبس الخاص به وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.