جامعة عين شمس تناقش الشهادات المزدوجة مع شرق لندن

عقدت جامعة عين شمس جلسة عن الشهادات المزدوجة مع جامعة شرق لندن، خلال المؤتمر العلمي الثاني عشر للجامعة.

واستعرضت جامعة عين شمس الشراكة الناجحة بين مع جامعة شرق لندن متمثله فى الدرجة المزدوجة التى تمنحها جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعه شرق لندن بصفة عامة.

وكان من المتحدثين prof Diane من جامعه شرق لندن والدكتور محمود خليل مدير البرامج فى كليه الهندسة، والدكتورة شيرين راضى مدير البرامج بكليه الحاسبات و المعلومات.

وترأس الجلسات الدكتور أحمد الصباغ وكيل هندسه لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا اسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون للدراسات العليا والبحوث.

نجاح الشراكة بين جامعة عين شمس وجامعة شرق لندن

بدأت الجلسة بعرض نجاح الشراكة بين جامعة عين شمس وجامعة شرق لندن متمثلة فى الدرجة المزدوجة التى تمنحها جامعه عين شمس بالتعاون مع جامعه شرق لندن.

وشهدت الجلسة عرض تفصيلي عن تاريخ الشهادة المزدوجة والبرامج فى هندسة عين شمس واستعراض احصائية عن عدد الخرجيين الحاصلين على الشهادة المزدوجة واستعراض الاجتماعات وورش العمل مع جامعة UEL و تشجيع UEL على إنهاء متطلبات الحرم الجامعي الدولي لتكون قادرة على تقديم الدرجة العلمية في الهندسة.

استمرت الجلسة بتقديم الدكتورة شيرين راضي مدير البرامج الخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس عرض تقديمي مفصل للمنهجية التي اتبعتها الكلية لتفعيل الشراكة مع جامعة شرق لندن من خلال اعتماد الست برامج الخاصة بالكلية.

كما استعرضت خطة النجاح التي بدأت منذ عام 2020 والخطوات المتبعة في تنسيق المقررات الدراسية والاعتماد. كما اوضحت استمرار تضافر الجهود الى الان.

ثم عرضت الدكتورة ديانا Diana Glautier المدير المساعد للشراكات الأكاديمية والمشاركة الدولية بجامعة شرق لندن منظور جامعة شرق لندن لنجاح هذة الشراكة حيث عرضت التطابق واشتراك الرؤية بين الجامعتين. كما اوضحت ان مصر من الجهات الجاذبة في الشرق الأوسط للتعليم الجامعي و كون عين شمس من أعرق الجامعات. واعربت أ.د. ديانا عن مجهود الجامعتين لمؤتمر لنجاح الشراكة والعمل الدؤوب الذي ادى لتطوير واستمرار الشراكة لأعوام متتالية.

كما استعرض المتحدثين الثلاث قصص نجاح الشراكة من خلال دورات تدريبية للقائمين على التدريس والطلبة وسفر الطلبة لجامعة شرق لندن لحضور مدرسة صيفية. كما اعربوا عن فخرهم بتخرج الدفعات الأولى من الحاصلين على الشهادة المزدوجة. خلال الحديث تم استعراض بعض الصعوبات وكيفية التغلب عليها، مثل تنسيق المقررات بما يتناسب مع لوائح الجامعتين و تخطي الشراكة صعوبات فترة كوفيد 19 وصعوبات واختلاف الرسوم من عام اكاديمي لاخر نظرا لتغير العملة.