السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خلال الليلة الماضية..

أوكرانيا تعلن إسقاط 35 صاروخ كروز و46 مسيرة روسية

الحرب الروسية
الحرب الروسية

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، اليوم السبت أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 35 صاروخًا من طراز كروز و46 طائرة بدون طيار من طراز شاهد روسية، خلال الليلة الماضية.

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وقال أوليشوك - حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية  "شن الروس هجوما قويا على مرافق البنية التحتية الحيوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا، باستخدام الصواريخ الجوية والبحرية والبرية، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار من نوع شاهد.. وفي المجمل، أطلقت القوات الروسية 53 صاروخا من مختلف الأنواع و47 طائرة مسيرة هجومية".

وأضاف "أن الروس لا يتخلون عن نواياهم لتدمير قطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا، تبذل القوات الجوية وقوات الدفاع كل ما في وسعها لمنع الجيش الروسي من تحقيق أهدافه على الجبهة".

في المقابل، أعلنت قوات المدفعية التابعة لوحدات مجموعة سيفير  أوروجان التابعة للقوات المسلحة الروسية أنها استهدفت مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت تتجهز لإطلاق صواريخ جراد في إحدى المناطق الخلفية للجيش الأوكراني بالقرب من مقاطعة خاركوف، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك).

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