ألمانيا: منح أوكرانيا حق استخدام أسلحتنا لضرب أهداف بروسيا تعديل يتوافق مع القانون الدولي

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن قرار بلاده بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة ألمانية ضد أهداف عسكرية في روسيا، يعد تعديلا استراتيجيا للأوضاع المتغيرة.

وقال بيستوريوس، خلال لقائه بنظيره المولدوفي أناتولي نوساتي في العاصمة (كيشيناو)، إن حكومة ألمانيا لن تعيد فتح النقاش حول تسليم صواريخ كروز الألمانية طويلة المدى من طراز تاوروس بعد القرار الحالي.

وأضاف أن إعلان العديد من الشركاء بالإضافة إلى الحكومة الألمانية، بشأن استخدام الأسلحة الغربية في استهداف مواقع داخل الأراضي الروسية؛ يتعلق -بشكل خاص- بالمعركة الدفاعية حول خاركيف.

وأشار بيستوريوس إلى أن أنظمة الأسلحة التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا؛ يمكن أن تؤدي دورًا في العمليات الدفاعية هناك، معتبرا أن القرار الألماني يتوافق مع شرعية القانون الدولي بالنظر إلى احتياجات المنطقة.