نوير جاهز لحراسة عرين منتخب ألمانيا ضد أوكرانيا

أصبح مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا لكرة القدم المخضرم، مستعدا للعودة لقيادة منتخب (الماكينات) قبل أسبوعين على افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، بعد مشاركته في تدريبات الفريق.

ومن المقرر أن يعود نوير صاحب الـ 38 عاما لحراسة عرين المنتخب الألماني للمرة الأولى منذ نهائيات كأس العالم 2022، خلال لقاء الفريق الودي ضد أوكرانيا يوم الاثنين القادم.

وعقب مشاركته في مونديال قطر، تعرض نوير لكسر في الساق في نهاية عام 2022، وغاب عن الملاعب لمدة عام تقريبا، وكان متوقعا أن يعود خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في مارس الماضي، التي شهدت خوض الفريق وديتين ضد فرنسا وهولندا، لكنه اضطر لمغادرة المعسكر بعد تعرضه للإصابة أثناء التدريبات.

وكانت هناك شكوك بشأن مشاركة نوير في لقاء أوكرانيا بعد انضمامه لقائمة المانيا التي ستخوض منافسات أمم أوروبا المقبلة في وقت متأخر عما كان مخططا له، بسبب معاناته من مشكلة في المعدة، لكن حارس بايرن ميونخ الألماني يبدو لائقا وجاهزا للعب الآن.

وستكون مباراة أوكرانيا هي الأولى من بين وديتين أخيرتين قبل أمم أوروبا، حيث من المقرر أن يحضرها المستشار الألماني أولاف شولتس.

وصرح فولفجانج بوشنر، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم بأن شولتس سيجتمع أيضا بالفريق بعد اللقاء، مشددا على أن المستشار الألماني يرغب في مشاهدة أكبر عدد ممكن من مباريات يورو 2024.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، زار الفريق أول أمس الأربعاء، حيث تمنى لهم التوفيق في أمم أوروبا التي ستقام في بلاده في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، وستقام بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس.

وشارك جميع اللاعبين الـ23 الآخرين في مران المنتخب الألماني اليوم.

وأكد يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، توصله لنتائج إيجابية في نهاية المرحلة الأولى من الاستعدادات لأمم أوروبا، التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو القادمين.

وقال ناجلسمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "كانت لدينا ظروف رائعة في المعسكر التدريبي رغم عدم تمكن جميع اللاعبين من التواجد طوال الفترة بسبب نهائي كأس ألمانيا وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا، من بين أمور أخرى، فقد حققنا أقصى استفادة من تلك الأيام وحققنا تقدما جيدا كفريق".

واستدرك قائلا "لكن قبل كل شيء، شعرنا أيضا بحماس الشعب الألماني لمنتخب بلاده سنأخذ هذا الدعم الرائع من الجماهير معنا في البطولة".

وبعد خمسة أيام في ولاية تورينجيا بشرق ألمانيا، سيغادر المنتخب الألماني في وقت لاحق اليوم إلى معسكره الأساسي في هيرتسوجيناوراخ بجنوب البلاد.

ولم ينضم 5 لاعبين بعد لمعسكر الفريق، حيث يخوض نيكلاس فولكروج ونيكو شلوتربيك، ثنائي بوروسيا دورتموند الألماني، وكذلك توني كروس وأنطونيو روديجر، لاعبا ريال مدريد الإسباني، نهائي دوري أبطال أوروبا غدا السبت في العاصمة البريطانية لندن، بينما من المقرر أن يصل حارس مرمى برشلونة الإسباني مارك أندريه تير شتيجن يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب ألمانيا في السابع من الشهر القادم، عقب لقاء الفريق الودي ضد منتخب اليونان.

ويفتتح منتخب ألمانيا مشواره في أمم أوروبا بمواجهة نظيره الاسكتلندي في 14 يونيو القادم، ضمن منافسات المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا منتخبي سويسرا والمجر.

ويطمع منتخب ألمانيا في الصعود للمباراة النهائية في 14 يوليو القادم، والتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، حيث يتقاسم حاليا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة مع المنتخب الإسباني، برصيد 3 ألقاب لكل منهما.