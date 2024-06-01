تجهيز 3 مشغل لتدريب الفتيات بقرى "حياة كريمة" في أسوان

إستكمالاً لسلسلة الخدمات المتنوعة التى تقدمها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين بالقرى المدرجة ضمن المبادرة.

وإستمراراً للدعم المتواصل من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم تجهيز 3 مشغل جديد لتدريب السيدات والفتيات على أعمال الخياطة ومنتجات الملابس وذلك داخل 3 من الوحدات الصحية التى تم تحديثها وتطويرها وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الصحة.

وفى هذا الإطار أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان نعمل على قدم وساق لإقامة مشاغل جديدة لتدريب السيدات والفتيات على المهن المتنوعة، وبالتالى تأهيلهم لسوق العمل، وتوفير فرص ومصادر دخل لمساعدتهم على تلبية مطالبهم وإحتياجاتهم الأسرية والمعيشية.

لافته إلى أن المشاغل الجديدة إحدهم تم إفتتاحه فى قرية بلانة التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة، والثانى بمدينة كوم أمبو، والثالث بقرية القنادلة بمركز ومدينة إدفو.

وأشارت هدى مصطفى بأنه تم إستلام مواقع المشاغل بمشتملاتها والمكاوى، وتسكينها بكل مشغل بمتابعة من عضوات الفرع بكل مركز.

موضحه بأنه أصبح عدد المشاغل على مستوى محافظة أسوان حتى الآن 6 مشاغل تضم مشغل بنصر النوبة، و 2 مشغل فى كوم أمبو، و 3 مشغل فى إدفو، وقد ضمت المكونات للمشاغل إستلام وتركيب 9 ماكينات جاك، و 4 خياطه، وواحد زراير، وواحد عراوى، وواحد لعمل اتنيه، و 2 أوفر لوك، و 2 مكواه، و 3 مقص بدون ترابيزه.