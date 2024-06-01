السبت 01 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد وقفة عرفات 2024

وقفة عرفات
وقفة عرفات

وقفة عرفات.. يبحث العديد عبر محرك البحث "جوجل"، عن موعد وقفة عرفات ولاسيما مع قرب انتهاء شهر ذي القعدة، حيث من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس المقبل.

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وفلكيًا، كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد غرة شهر ذي الحجة، موضحًا أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادي. 
وأعلن المعهد أن هلال ذي الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم 29 ذو القعدة 1445 هجريًا، الموافق 6 يونيو المقبل
الهلال الجديد
أضاف رابح، خلال البيان، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس، ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفي محافظات جمهورية مصر العربية، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح ما بين 12 و20 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح ما بين 1 إلى 28 دقيقة، فيما كوالامبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 إلى 14 دقيقة على الترتيب
موعد وقفة عرفات 
وتابع، وبالتالي تكون غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الجمعة 7 يونيو، وتكون وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو، ويكون عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو المقبل.

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