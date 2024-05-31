موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. البحوث الفلكية تكشف

يبحث الكثيرون عن موعد عيد الأضحى المبارك 2024، حيث أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق يوم الجمعة، الموافق 7 يونيو المقبل.

موعد عيد الأضحى

ووفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن وقفة عيد الأضحى 2024 تحل يوم السبت 15 يونيو 2024؛ ليحل موعد عيد الأضحى 2024 في مصر يوم الأحد 16 يونيو المقبل.

صيام العشر من ذي الحجة

واستحب أهل العلم صيام العشر من ذي الحجة، حيث أخرج البزار في حديث صحيح، عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أفضل أيام الدنيا العشر - العشر ذي الحجة» قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: «ولا مثلهن في سبيل الله، إلا رجل عفر وجهه بالتراب».