شاهد.. فوز الهلال بركلات الترجيح وتألق بونو

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح، في المباراة التي شهدها ملعب الجوهرة.



وكانت مواجهة الهلال والنصر قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في وقتها الأصلي والإضافي.

شاهد.. ركلات ترجيح الهلال والنصر

سجل هدف التقدم في المباراة الهلال من خلال مهاجمه المخضرم الصربي ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة السابعة.

فيما أحرز هدف التعادل للنصر اللاعب أيمن يحيي في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

ونجح الحارس المغربي ياسين بونو في أن يمنح الهلال كأس خادم الحرمين، بعدما تصدى لركلتي ترجيح، مما منح فريقه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت موقعة الهلال والنصر حصول حارس النصر أوسبينا على بطاقة حمراء بعد تصديه للكرة من خارج منطقة الجزاء، بينما طُرد الثنائي علي البليهي وكوليبالي.