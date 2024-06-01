السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طبيب الزمالك: اقتربنا من إنهاء تأشيرة أحمد حمدي للسفر لألمانيا

أحمد حمدي
أحمد حمدي

أشاد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمجهود الجهاز الإداري للفريق خلال الفترة الماضية.

وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "اقتربنا من انهاء التأشيرة لأحمد حمدي من أجل السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد إصابته في نهائي الكونفدرالية".

وأضاف: "تواصلنا مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على أحمد فتوح وهو كان يعاني من ألام الضامة قبل مباراة فيوتشر ولكنه كان مصمم على التواجد في معسكر منتخب مصر".

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