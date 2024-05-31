ضبط 4 قضايا إتجار في المخدرات والسلاح في دمياط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط في ضبط (4) ‏قضايا إتجار فى المواد ‏المخدرة والأسلحة ‏النارية.‏

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ضُبط خلالهم ‏‏(7,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش-8,500 ‏‏كيلو جرام لمخدر البانجو-7 كيلو ‏جرام لمخدر ‏الهيدرو- كمية لمخدر ‏الهيروين).‏

وكذا عدد (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (4 ‏فرد ‏محلى وعدد من الطلقات) بحوزة ‏‏(4متهمين"لـهم ‏معلومات جنائية").‏

‏تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى ‏إستمرار الحملات الأمنية.‏

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ‏ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ‏ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية ‏والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم ‏الهاربين من تنفيذ الأحكام.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات ‏الأمنية.‏

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ‏ومواصلة الحملات ‏الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ‏ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية ‏والذخائر غير المرخصة ‏وضبط المحكوم عليهم ‏الهاربين من تنفيذ الأحكام.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا ‏حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ‏‏‏‏ويأتي ذلك فى إطار ‏مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة ‏أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن ‏‏‏‏‏القانون، وحائزى الأسلحة النارية ‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، ‏وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم ‏‏‏‏الفساد ‏بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال ‏العام.‏

جاء ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة ‏أشكال الخروج عن القانون

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات ‏القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة بالتجمع ‏‏‏‏الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ ‏بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار ‏في الحشيش.‏

وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ‏ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، ‏وألزمته ‏‏‏‏بالمصاريف الجنائية.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد ‏الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور ‏عادل محمد السيوي، ‏‏‏‏وأحمد رضوان أبا زيد ‏الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، ‏وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، ‏‏‏‏‏والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع ‏أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز ‏شرطة الجيزة أحرز بقصد ‏‏‏‏الإتجار في ‏الحشيش في غير الأحوال المُصرح با ‏قانوناً. ‏

كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً ‏غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص. ‏

وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد ‏‏"طلقة" مما تستخدم على السلاح محل ‏الاتهام السابق بدون ‏‏‏‏ترخيص.‏

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة ‏أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم ‏واللتان وزنتا قائماً 81.90 ‏‏‏‏جم (واحد ‏وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما ‏للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول ‏من ‏‏‏‏قانون المخدرات. ‏

كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق ‏الأدلة الجنائية أن السلاح الناري ‏المضبوط بحوزته هو فرد ‏‏‏‏خرطوش محلي ‏الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير ‏مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن ‏‏‏‏‏الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما ‏يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة ‏لذلك.‏