ضبط 4 أشخاص غسلوا 140 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص بمطروح لقيامهم بغسـل 140 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط 4أشخاص غسلوا 140 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح



واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ 140 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط عامل نشر أمتحانات بأحدي المراحل التعليمية بالجيزة عبر “واتس آب”

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لمحاولته تداول امتحانات إحدى المراحل التعليمية عبر تطبيق "واتس آب".

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مجموعة على تطبيق "واتس آب" تقوم بمحاولة نشر أسئلة امتحانات خاصة بإحدى المراحل التعليمية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة وتبين أنه عامل بأحد المراكز التعليمية - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فتاة توثق لحظة تحرش سائق بها أمام قاعة أفراح بطريق السويس

كما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع ، بشأن تضرر طالبة من قائد سيارة لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان “ فتاة توثق لحظة تحرش سائق بها أمام قاعة أفراح بطريق السويس”.

وبالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب المشار إليه، وتبين إنها طالبة جامعية - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وبسؤالها أقرت بأنها حال تواجدها أمام إحدى قاعات الأفراح بطريق السويس بمحافظة القاهرة ، فوجئت بتوقف (المشكو فى حقه "قائد السيارة") أمام القاعة، وطلب منها استقلال السيارة صحبته وقام بارتكاب أفعال خادشة للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.