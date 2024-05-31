مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار اللحوم بمنافذ التموين

في ضوء جهود الدولة المصرية المضنية التي تقوم بها شكل مستمر لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط نظرًا لارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق المحلي نتيجة الصراعات والحروب التي يشهدها العالم وتؤثر على اقتصادات الدول وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، فدائمًا ما تسارع الدولة لاحتواء أزمة ارتفاع الاسعار.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي نستقبله خلال الاسابيع القليلة المقبلة، يسعى العديد من فئات الشعب المصري لذبح الاضاحي، كإحدى الشعائر الإسلامية، ومنهم من يقوم بشراء اللحوم من المنافذ والشوادر التي تقيمها الدولة.

وقد طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 30 إلى 40%، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إقامة 26 شادرا لبيع الخراف الحية بــ 16 محافظة، بجانب 1350 مجمعا استهلاكيا لتوفير اللحوم للمواطنين، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وجاءت أسعار اللحوم بمنافذ التموين كالاتي:

كيلو اللحوم البلدى بـ 335 جنيها

اللحوم السودانى بـ 285 جنيها

الضأن المجمد أوروجواى بـ 335 جنيها

الضأن البلدى بـ 360 جنيها.

اللحوم الهندي المبردة بـ220 جنيها

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين، لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية وتوافر اسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود استعدادا لعيد الأضحى المبارك.