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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تخفيضات كبيرة على اللحوم في معرض وزارة الزراعة بالدقي

خير مزارعنا لأهالينا
خير مزارعنا لأهالينا

يُقدم معرض وزارة الزراعة “ خير مزارعنا لأهلينا" المقام حاليًا في المتحف الزراعي بالدقي تزامنًا مع معرض زهور الربيع، عروضًا استثنائية على اللحوم بأسعار مخفضة بشكل كبير عن الأسواق.

تفاصيل العروض:

  • الدجاجة: 115 جنيهًا
  • كيلو البانيه: 150 جنيهًا
  • الشيش طاووق: 145 جنيهًا
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مميزات المعرض:

  • أسعار مخفضة: توفر فرصة ذهبية لشراء اللحوم بأسعار أقل من الأسواق.
  • جودة عالية: تضمن جودة اللحوم المعروضة.
  • تنوع المنتجات: يضم المعرض تشكيلة واسعة من اللحوم لتلبية جميع احتياجاتك.
  • ساعات عمل مناسبة: يفتح المعرض أبوابه من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، ليتناسب مع أوقات مختلف العملاء.
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معرض زهور الربيع

ويقام بجانب معرض خير مزارعنا لأهلينا معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة سنويًا على مدار 91 عامًا، ويُعد حدثًا ثقافيًا واقتصاديًا متميزًا يحرص على زيارته كل المصريين.

يضم المعرض مجموعة واسعة من الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل، ويوفر المعرض فرصة رائعة لمحبي الزهور للاستمتاع بمشاهدة أجمل الأنواع.

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