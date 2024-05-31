شرطة التعمير تضبط 128 قضية في 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة ‏في وزارة الداخلية عن ضبط (128) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها ‏‏(مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).‏

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هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى ‏الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة ‏الجريمة بشتى صورها.‏

ياتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية ‏بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى ‏الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة ‏أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة ‏الإجرامية.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا ‏حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار ‏مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة ‏أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن ‏القانون، وحائزى الأسلحة النارية ‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، ‏وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد ‏بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال ‏العام.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات ‏القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ ‏بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار ‏في الحشيش.‏

وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ‏ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، ‏وألزمته بالمصاريف الجنائية.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد ‏الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور ‏عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد ‏الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، ‏وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، ‏والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع ‏أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز ‏شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في ‏الحشيش في غير الأحوال المُصرح با ‏قانوناً. ‏

كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً ‏غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص. ‏

وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد ‏‏"طلقة" مما تستخدم على السلاح محل ‏الاتهام السابق بدون ترخيص.‏

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة ‏أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم ‏واللتان وزنتا قائماً 81.90 جم (واحد ‏وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما ‏للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول ‏من قانون المخدرات. ‏

كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق ‏الأدلة الجنائية أن السلاح الناري ‏المضبوط بحوزته هو فرد خرطوش محلي ‏الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير ‏مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن ‏الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما ‏يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة ‏لذلك.‏