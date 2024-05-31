ضبط عامل نشر امتحانات بالجيزة عبر “واتس آب”

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لمحاولته تداول امتحانات إحدى المراحل التعليمية عبر تطبيق "واتس آب".

ضبط عامل نشر أمتحانات بأحدي المراحل التعليمية بالجيزة عبر “واتس آب”



وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مجموعة على تطبيق "واتس آب" تقوم بمحاولة نشر أسئلة امتحانات خاصة بإحدى المراحل التعليمية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة وتبين أنه عامل بأحد المراكز التعليمية - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فتاة توثق لحظة تحرش سائق بها أمام قاعة أفراح بطريق السويس

كما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع ، بشأن تضرر طالبة من قائد سيارة لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان “ فتاة توثق لحظة تحرش سائق بها أمام قاعة أفراح بطريق السويس”.

وبالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب المشار إليه، وتبين إنها طالبة جامعية - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وبسؤالها أقرت بأنها حال تواجدها أمام إحدى قاعات الأفراح بطريق السويس بمحافظة القاهرة ، فوجئت بتوقف (المشكو فى حقه "قائد السيارة") أمام القاعة، وطلب منها استقلال السيارة صحبته وقام بارتكاب أفعال خادشة للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على شاب لابتزاز السيدات ونشر صور ومقاطع فيديو مسيئة لهن بالشرقية



وفي سياق آخر قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالقبض على أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بنشر صور ومقاطع فيديو مصحوبة بعبارات تشهير وإساءة لبعض السيدات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا من بعض الأشخاص بتضررهم من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) مستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقيامه بنشر صور ومقاطع فيديو لبعض السيدات، مصحوبة بعبارات فحواها التشهير والإساءة لهن وطلب مبالغ مالية منهم نظير عدم النشر.