مصطفى بكري يحذر: مؤامرة وحرب اقتصادية تحاك ضد مصر (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك مؤامرة وحرب اقتصادية تحاك ضد مصر من كافة الاتجاهات.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» :"كلنا عارفين الظروف الاقتصادية وعارفين الغلابة وعارفين الطبقة المتوسطة واللي بتعاني منه، بطلب من الحكومة تدير الملفات بشكل صح".

وتاب مصطفى بكري:"انت عاوز تغلي كل حاجة عاوز ترفع أسعار الكهرباء في وقت واحد، بالراحة بالراحة يا عم، الشعب دا متحمل كتير، انتوا بتعملوا ربكة في البلد».

لازم يكون في وعي وإدارة مختلفة لإدارة الأمور

وتابع مصطفى بكري: «الشعب دا صابر ومتحمل ولولا ثقته في القائد ما كانت الدنيا هتبقى حلوة ولا مستمرة، الرئيس السيسي عارف البلد مستهدفة واللي عايزين الدنيا تولع قاعدين في لندن بجوازات سفر أجنبية، أنا بتكلم كلام من قلبي، ولازم يكون في وعي وإدارة مختلفة لإدارة الأمور، ومعاقبة المخطئ».