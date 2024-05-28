حوار مفتوح للنائب مصطفى بكري مع طلاب جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان "مصر والتحديات الراهنة" تحت رعاية وبحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حاضر فيها المفكر السياسي والصحفي الكبير النائب مصطفى بكري، بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و عمداء الكليات، ولفيف من الصحفيين والاعلامين، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وعدد كبير من الطلاب من مختلف كليات الجامعة.

خلال كلمته رحب الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، بالكاتب الصحفي الكبير النائب مصطفى بكري في جامعة طنطا قلب الدلتا ومنارة العلم والمعرفة، واستعرض التحديات التي تواجه الوطن، موجهاً تحية اعزاز واجلال وتقدير إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بما تحقق من إنجازات كبري في مصر – السيسي، ومقدما التحية للقوات المسلحة المصرية درع الوطن وسيفه، مشيراً إلى أن الجامعة تتبنى خطة استراتيجية لبناء الوعي القومي لشباب " الجمهورية الجديدة "،و تولي اهتماما لقضية بناء الوعي القومي لطلابها، التي تمثل أهمية بالغة ومحور أساسي من محاور بناء الأنسان ورؤية الدولة للتنمية المستدامة، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه الوعي القومي والانتماء في مواجهة حروب الجيل الرابع.

أضاف رئيس الجامعة أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب مشاركة الشباب باعتبارهم القوى الفاعلة للدولة لمواجهة كافة التحديات بالإرادة والعزيمة، وأشاد بدعم الدولة المصرية ومساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ والتعامل مع القضية بأعلى درجات ضبط النفس للحفاظ على الأمن القومي المصري.

من جانبه توجه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، بالشكر والتقدير لجامعة طنطا لاستضافته اليوم، وتناول خلال الندوة التوعية بالتحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية، مشيراً إلى أنه لأول مرة في التاريخ الحديث تواجه الدولة المصرية كل هذه التحديات في وقت واحد.

وأجرى النائب مصطفى بكري حوارا مفتوحا مع طلاب الجامعة أجاب خلاله على تساؤلاتهم في العديد من المحاور حول التحديات التي تواجه الدولة المصرية على الصعيد السياسي، والتنموي والأمني

أدار الحوار بالندوة الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الأداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، وأوضح أن مصر نجحت على مر العصور أن تقف صامدة في وجه الغزاة والمحتلين، مؤكداً أن التحدي الذي يواجه مصر اليوم الغزو الثقافي والهجمات الشرسة سواء من الداخل أو الخارج، مشيراً إلى ان الجامعة بدأت اليوم بتنظيم سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية لطلابها وشبابها

وفى ختام الندوة أهدى الدكتور محمود ذكى درع جامعة طنطا للمفكر السياسي والصحفي الكبير النائب مصطفى بكري.