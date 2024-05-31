سكرتير مساعد شمال سيناء يودع حجاج القرعة

قام عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة، نائبًا عن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، بتوديع حجاج القرعة بشمال سيناء قبل سفرهم إلى الأراضي العربية السعودية لأداء فريضة الحج للعام الجاري.



وأكد السكرتير المساعد، أن إجمالي عدد حجاج القرعة لهذا العام بلغ 24 حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى توفير سيارة أتوبيس لنقلهم من العريش إلى مطار القاهرة الدولي لمواصلة طريقهم الى الأراضي الحجازية.



وطالب السكرتير المساعد الحجاج بالدعاء لمصر بشكل عام ولسيناء بشكل خاص خلال آداء مناسك الحج للموسم الحالي، مشددًا على قيام الحجاج باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع الإصابة بأية فيروسات او عدوي، مع اتباع التعليمات والارشادات خلال مناسك الحج والتنقلات والتي تضمن سلامتهم.



وقامت المحافظة بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن بتوزيع حقائب على الحجاج تحتوي علي المستلزمات الشخصية، قبل مغادرتهم مدينة العريش.