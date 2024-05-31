قرار النيابة في حادث إصابة 4 أشخاص خلال تصادم سيارتين بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر.

قرار النيابة في حادث إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بأكتوبر

وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفي.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادث.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

إحالة سائق دهس طالب وتسبب في إصابته بشلل للمحاكمة الجنائية

احالت جهات التحقيق، سائق إلى المحاكمة، بتهمة دهس الشاب يوسف، طالب بمعهد حسابات، والتسبب في إصابته بكسر في الفقرة الظهرية الثامنة والتاسعة والعاشرة، ما أدى إلى شلل الطرفين السفليين بمنطقة مدينة نصر.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متضمنًا تضرر صاحب الحساب، من إقدام 3 أشخاص مستقلين سيارة تحت تأثير المواد الكحولية، بالاصطدام بنجله أمام الحديقة الدولية بالقاهرة، وإحداث إصابته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 مايو الجاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة بأنه في أثناء سير سيارة قيادة طالب، مقيم بالقاهرة، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى اصطدامه، بالمعني بالشكوى أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر بالقاهرة، محدثًا به بعض الإصابات.

وتم ضبط السيارة وقائدها واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، ولم يسفر الفحص عن وجود أشخاص آخرين رفقة قائد السيارة، أو وجود مواد كحولية بالسيارة أو تعاطى قائدها لتلك المواد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جثة طفل سورالتل ..تثير الذعر بين الأهالي في الشرقية

وفي سياق اخر ، عثر اهالى قرية الجعفرية التابعة لمركز أبوحماد في محافظة الشرقية،على جثة طفل مذبوح داخل حظيرة مواشى بعزبة سورالتل ،وبه طعنات متفرقة بجسده، الامر الذي اثار الذعر بين الاهالي ، جري نقل جثمان المتوفى لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بورود بلاغ من الأهالى بالعثورعلى جثة"محمد.ص.ح"16 عاما مقيم سور التل بقرية الجعفرية، بدائرة مركز شرطة أبوحماد مقتولا داخل حظيرة مواشى.

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة ، وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين أن الطفل تغيب عن منزل أسرته منذ 3 أيام تقريبا حتى عثر عليه الساعات الماضية جثة هامدة.

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة والتى قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.