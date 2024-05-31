بعد الوصول لرقم قياسي.. شروط البطاطس المصرية المُصدرة

تُعدّ مصر من أهم الدول المصدرة لمحصول البطاطس في العالم، وتحتل المرتبة السادسة من حيث الكمية المصدرة، وتضع وزارة الزراعة المصرية شروطًا صارمة على تصدير البطاطس لضمان جودة الصادرات وحماية الأسواق الخارجية سواء أكانت الأسواق العربية أو الأجنبية.

البطاطس المصدرة تصل لأكثر من ٦٥٠ ألف طن

وحققت صادرات مصر من البطاطس رقما قياسيا وبلغت الكمية المصدرة من البطاطس لأكثر من ٦٥٠ ألف طن لغاية حتى منتصف مايو الحالي 2024، وفقا لتقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري والعلاقات الزراعية الخارجية

أهم الدول المستوردة للبطاطس المصرية

وكانت من أهم الدول المستوردة للبطاطس المصرية هي دول الاتحاد الأوروبي واللي بلغت نسبتها لأكتر من 350 ألف طن وروسيا حوالى 50 ألف طن والدول العربية حوالى 180 ألف طن بالإضافة إلى بعض الدولة الأخرى حوالى 70 ألف طن ولايزال الموسم التصديرى مستمرًا ومفتوحًا أمام الجميع.

شروط إنتاج البطاطس المصرية المعدة للتصدير:

الالتزام بتطبيق ممارسات الزراعة الجيدة. استخدام تقاوى خالية من الأمراض والآفات. تطبيق نظام ري مناسب. استخدام مبيدات حشرية وفطريات مرخصة وآمنة. الحصاد في الوقت المناسب. الالتزام بالمواصفات القياسية. خلوّ البطاطس من الأمراض والآفات الخارجية والداخلية. يجب أن يكون حجم الدرنات مناسب. خلوّها من العيوب مثل التشققات أو التآكل. معالجة البطاطس بعد الحصاد لمنع الإنبات.

شروط تعبئة وتغليف البطاطس المصرية المعدة للتصدير:

استخدام عبوات مناسبة ونظيفة:

أكياس بلاستيكية أو صناديق كرتونية متينة. توفير تهوية مناسبة للبطاطس.

كتابة بيانات واضحة على العبوات تشمل:

نوع البطاطس. بلد المنشأ. تاريخ الإنتاج. تاريخ انتهاء الصلاحية.

الحفاظ على درجة حرارة مناسبة:

تخزين البطاطس في درجات حرارة تتراوح بين 4-8 درجة مئوية. التحكم في الرطوبة للحفاظ على جودة البطاطس.

شروط شحن البطاطس المصرية المعدة للتصدير: