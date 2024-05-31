ريهام سعيد.. "إعلامية الإثارة والجن"

تواصل الإعلامية ريهام سعيد إثارة الجدل بشكل مستمر بين كل حين وآخر وتضع نفسها فى أزمات عديدة تهدد مسيرتها الإعلامية.

حيث تعرضت ريهام سعيد لأزمات عديدة خلال مشوارها الإعلامي وهي كالتالي:

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، استياء الجمهور بعد عرض حلقتها الجديدة من برنامج "صبايا الخير" وذلك بعد عودتها إلى الشاشة مجددًا، بسبب تعذيبها لثعلب صغير.

ريهام سعيد

خرجت الإعلامية ريهام سعيد في رحلة خطيرة لصيد الذئاب والثعالب والثعابين الكبرى، من برنامج "صبايا الخير"، على شاشة قناة "النهار".

وقالت ريهام سعيد، خلال حلقتها ببرنامج صبايا الخير عبر فضائية النهار "زمان مكناش عارفين من الحاجات اللي معطلانا كتير في حياتنا"، مشيرةً إلى أن للخوف أنواعا كثيرة مثل الخوف من حكم الناس، الخوف من الفقر، الخوف من المرض، الخوف من الأهل، الخوف من الفشل، والخوف من الحيوانات مثل: الأسود والثعالب وغيرها.

ريهام سعيد

خوف ريهام سعيد

وأضافت: "أول خوف شعرت به في حياتي، عندما كنت أدخل الغرفة عند جدي في صغري، وأجد نسر جرى تحنيطه، وعندما كنت أستيقظ كان المنزل مظلما وفي نفس الوقت فإن عيني النسر وعيني البومة كانتا منيرتين، وعندما كنت أسأله كان يقول لي إنه اصطادها، فقد كان يصطاد النسور والبط وكان يمتلك بنادق صيد كثيرة".

وتابعت، أن نجلها يعشق الحيوانات والزواحف، موضحة أنها تربت في بيت كله ثعابين وتمساح وقنفذ وسنجاب، وهو ما كان يجعلها تتساءل عن المكان الذي تأتي منه، وقررت الخروج في هذه الرحلة لتسليط الضوء على الصيادين الذين لا يعرف عن حياتهم أحد، بالرغم من أنهم يضحون بحياتهم من أجل الخروج في مثل هذه الرحلات.

ريهام سعيد

وأشارت إلى أن هذه الرحلة مخيفة وخطيرة، إذ استغرقت وقتا طويلا لكي تقنع فريق عملها بالمشاركة فيها: "لأول مرة على التليفزيونات العربية رحلة صيد لحظة بلحظة من غير مونتاج أو حماية، هي متعة كبيرة جدًا لا يقدرها الجميع، ولدي فضول كبير للتعرف على ما يحدث في هذا النوع من الرحلات".

اعتذار قناة النهار

أصدرت مجموعة قنوات «النهار» بيان اعتذار عن ما تضمنته حلقة برنامج «صبايا الخير» وأكدت النهار في بيانها: «تعلن شبكة قنوات النهار اعتذارها للمشاهدين عن الحلقة من برنامج صبايا الخير الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج».

وتؤكد شبكة قنوات النهار أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب وسوشيال ميديا.

وتشير الشبكة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.

ريهام سعيد

أول تعليق من ريهام سعيد

ردت الإعلامية ريهام سعيد على الاتهامات الموجهة إليها والانتقادات التى تعرضت لها بعد عرض حلقة الصيد التى أذيعت على قناة النهار.

ونشرت ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك عدة صور لأبنائها برفقة الحيوانات معلقة: "طول عمرنا الحيوانات جزء من حياتنا أنا وعيلتي".

تعرضت ريهام سعيد للجدل والسخرية، عقب تقديمها حلقة عن الجن والعفاريت ببرنامج "صبايا الخير" على شاشة قناة النهار، حيث تناولت الحلقة مشكلة 5 فتيات زعمن نزولهن تحت الأرض ومشاهدة أجساد شيطانية، واستعانت ريهام سعيد بالبرلماني السابق علاء حسانين، والذي قام بعلاج الفتيات بالقرآن الكريم، مؤكدا إصابتهن بمس من الجن.

ريهام سعيد

يا بتاعت الجن

وتسببت "حلقة الجن" في هجوم عنيف على ريهام سعيد لدرجة تعرضها لمضايقات في الشارع، فأثناء مرورها بدراجتها أمام مجموعة من الشباب المار في الطريق، "عاكسها الشباب" مذكرينها بحلقة الجن الشهيرة قائلين: "السلام عليكم، شفتك يا بتاعت العفاريت".

أزمة خبير التجميل

بدأت أزمة ريهام سعيد والدكتور نادر صعب بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تعرض وجهها للتشوه، قائلة: «يعني وصل بك إنك تشوهني وتموت ست قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها أنا؟.. ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيلك.. مين الست اللي أنت حاططها دي؟.. عارف أنا هرفع عليك قضية وهبطلك الطب».

ريهام سعيد

وحذرت ريهام سعيد، النساء من التعامل معه، قائلة: «أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد، كل ما أروح لدكتور أغيب عشان بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج.. لا أنا هطلع لايف أوريهم إنت عملت إيه؟ حاطت أي صورة فيك لواحدة تانية وبتقول إنها أنا؟».

ومن جانيه نفى الطبيب نادر صعب، الاتهامات الموجهة له من قبل ريهام سعيد قائلا في بيان إعلامي أصدره عبر صفحته في «إنستجرام»، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامية والمحطة التلفزيونية التي ظهرت بها، مشيرا إلى أنه سيلاحقهم قانونيا.

كما خرج دكتور التجميل اللبناني نادر صعب للرد على ادعاءات الإعلامية ريهام سعيد بمحاولة تشويه وجهها، مشيرا إلى أن هذه النتيجة لخضوعها لعمليات سابقة.

وشارك نادر صعب مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» يكشف عن حقيقة إدعاءات ريهام سعيد، قائلا: «حضرتك جيتي عندي لتصحيح الوجه وعندك شكاوى من العنق والفم والخدود لأنك كنتٍ خاضعة لعمليات سابقة، وأنا شرحتلك والكلام موثق وصورتلك واتفقنا مع بعض، وعندك كامل المعلومات عن العملية وعن الجرح، وهذا موثق».

ريهام سعيد

وتابع نادر صعب: «أنت اللي بإيديكي شديتي وشك وطلبتي إزاي عايزة يكون، وأنك عايزة تتخلصي من الترهل مش زي ما أنتٍ مقتنعة ومصورة بالفلتر».

وأضاف نادر صعب: «العملية شد الوجه، والنتيجة مابتظهرش تاني يوم، وحسب الملف الطبي والتاريخ التجميلي وأكيد شرحتلك، وإذا كان في مواد وخيوط ودهون باعترافاتك حول العيون».

وأردف: «علمًا بأنني لم ألمس الجفن العلوي ولا العظم فوق العين وهذا تم تصويره، إنما شد الوجه بهذه الحالة لما نشد الوجه والرقبة والخدود، هذا لا يحدث إلا لما يكون هناك تناسقًا بالوجه».

وواصل: «هل في عملية جراحية من غير جرح؟، مفيش، وحسب الأصول الطبية المعتمدة وحالتها، اشتغلت بضمير وما كان بيتعمل أحلى من كده، وأكرر أنا لم ألمس الجفن العلوي أو العظم من فوق العين، تاني يوم من العملية خرجت من المستشفى مش زي ما بتدعي أنها خرجت بعد شهر ونصف، والأغرب أنها عملت حملة ترويجية لمنتج لشد الوجه ولم تخبرني بهذا الأمر ولم أعلم نوع الكريمات التي تستخدمها».

ريهام سعيد

تعرضت ريهام سعيد لهجوم عنيف من الجمهور، بعد استضافتها لفتاة تعرضت للتحرش من جانب أحد الأشخاص بمول تجاري، وبعد ذلك ظهرت ريهام وهددت الفتاة بنشر صور شخصية لها.

واتهمت الفتاة فريق عمل البرنامج بالاستيلاء على تلك الصور من هاتفها الشخصي.

وأذاعت ريهام سعيد صوراً شخصية للفتاة سمية عبيد الشهيرة بـ"فتاة المول"، في برنامجها "صبايا الخير" الذي يعرض على قناة "النهار"، بعدما استولى عليها أحد العاملين في البرنامج من هاتف الفتاة دون علمها، كما هددتها بنشر صور أخرى لها.

الفتاة قالت إنها توجهت لريهام سعيد لمساعدتها في الحصول على حقها، بعد تعرضها للصفع من شاب حاول التحرش بها لكنها فوجئت بريهام سعيد تعرض صوراً عارية لها تمت سرقتها من هاتفها المحمول، لافتة إلى أن أحد فريق الإعداد أخذ هاتفها لشحنه، وقام بنسخ 600 صورة شخصية لها دون علمها، وعرض بعضها.

ريهام سعيد

وقالت الفتاة إن ريهام عرضت صوراً لها وهي ترتدي مايوه ويحملها شاب بين ذراعيه، مضيفة أن الإعلامية اتهمتها بسوء السمعة.

وقالت إنه بعد خروجها من الاستديو خرج أحد أعضاء فريق الإعداد خلفها لإقناعها بالتوقيع على ورقة للشؤون القانونية تفيد بموافقتها على كل ما سيذاع في الحلقة، فرفضت التوقيع وأكدت لهم رفضها لما تذيعه ريهام سعيد، وعليه قاموا بتهديدها بنشر جميع الصور الموجودة على هاتفها حال اتخاذ أي إجراء ضدهم.