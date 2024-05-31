"بحوث صحة الحيوان" ينظم برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الأطباء البيطريبن لسوق العمل

نظم دورة تدريبية بمشاركة متدربين من شباب الأطباء البيطريين من العاملين في القطاع الخاص والباحثين عن فرصة عمل والعاملين بمديرية الطب البيطري بالدقهلية فى مقر معمل بحوث صحة الحيوان بالمنصورة.

استمر البرنامج التدريبي 6 أيام وتناول البرنامج التدريبي والذي استمر لمدة ٥ أيام في الجانب النظري واليوم السادس تدريبًا عمليًا، حيث تم تناول تعريف الجودة وتاريخها وأهم المصطلحات العلمية المتعلقة بنظام الجودة وكيفيه تكوين فريق الجودة ووضع سياسية الجودة للمؤسسات التى تعمل فى مجال الغذاء ذات الأصل الحيوانى.

كما تم شرح مهام مسئول الجودة في السلاسل الغذائية والمخاطر التي تواجه الغذاء وكذلك نظام تحليل المخاطر الحرجه (الهاسب) والممارسات التصنيعيه الجيدة.

واختتم البرنامج التدريبي المتخصص بالقيام بزيارة ميدانية الى مركز تجميع البان تم خلالها تطبيق عملى على ما تم تناوله في المحاضرات النظرية.