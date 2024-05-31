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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

القادسية يعلن تعاقده مع نجم الشباب .. رسمياً

حسين القحطاني
حسين القحطاني

تواصل إدارة نادي القادسية السعودي إبرام العديد من الصفقات القوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية إستعداداً للموسم الجديد بعد صعود الفريق للمشاركة في دوري روشن.

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وأعلن نادي القادسية رسمياً تعاقده مع حسين القحطاني قادماً من الشباب لتدعيم خط وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء إنضمام القحطاني للقادسية في صفقة إنتقال حر، بعدما رفض اللاعب تمديد عقده مع فريق الشباب مع نهاية الموسم المنقضي.

ووقع حسين القحطاني البالغ من العمر 29 عاماً مع القادسية على عقد يمتد لثلاث مواسم مقبلة يحصل خلالها على 6 ملايين و 500 ألف ريال كراتب سنوي بجانب البنود الإضافية التي ترفع قيمة الراتب حتى 8 ملايين ريال حال تحقيقها من جانب اللاعب.

وكان القادسية قد أتم تعاقده مع عدد من الصفقات القوية في مقدمتها الحارس البلجيكي كوين كاستيلس ولاعب الوسط الأروجوياني نانديز إضافة لجوليان كينونيس المهاجم الكولومبي.

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