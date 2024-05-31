ملائكة الرحمة من الحماية المدنية يساعدون مسنًا في الصعود إلى منزله

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الجمعة من إنقاذ مسن عالق في منزله بدائرة قسم شرطة المعادي.

إنقاذ مسن في المعادي

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بلاغ من أحد الأشخاص يفيد باستغاثة والده المريض.

وكشفت التحريات أن المسن عاد من المستشفى إلى منزله، لكنه لم يتمكن من الصعود إلى شقته بسبب عدم قدرته على الحركة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وقدمت المساعدة للمسن، وتمكنت من إدخاله إلى منزله بأمان.

شكرا رجال الحماية المدنية

تقدم مقدم البلاغ بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته، ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

وفي سياق منفصلة إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر ‏الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.‏

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‏ فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (عنصر إجرامي شديد الخطورة‎-‎محكوم عليه فى 7 قضايا ‏أبرزها بالسجن المؤبد فى 4 قضايا "قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية" - ومطلوب ضبطه ‏فى 3 قضايا أخرى) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصه متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح ‏بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه.‏

بإستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهالقوات وتم السيطرة عليه وضبطه ‏وعُثر بحوزته على(قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف- 3 بنادق آلية –6 خزينة–‏عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –2 تليسكوب قناصة – منظار - سيارة "ربع ‏نقل").‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة ‏لمواجهة أعمال البلطجة وضبط ‏الخارجين ‏على ‏القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ‏وإحكام السيطرة الأمنية .‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة ‏النارية ويأتي ذلك ‏فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏البلطجة، وضبط ‏الخارجين عن القانون، وحائزى ‏الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف ‏الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، ‏مما ينعكس ‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى ‏والحفاظ على المال العام.‏

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع ‏‏الخامس، ‏حيثيات إدانة مُتهمٍ بإنهاء حياة ‏ابن خاله في منطقة البساتين. ‏

وكانت المحكمة قد عاقبت المُدان أسامة.أ بالسجن المؤبد لما أسند إليه، مع مُصادرة ‏‏الأدوات ‏المضبوطة، وألزمته ‏بالمصاريف الجنائية. ‏

اتهامات النيابة العامة

أسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.أ أنه في يوم 31 أكتوبر 2022 بدائرة قسم ‏البساتين ‏أنهى ‏حياة المجني عليه أدهم عمداً مع ‏سبق الإصرار المُصمم على ذلك بأن ‏بيت النية ‏وتفكر بروية ‏وأعد مُخططاً على إثر خلاف بينهما. ‏

وقام المُتهم برصيد مسرح الواقعة وأعد أدواته، وما إن حان ميعاد مُخططه أنفذ ‏باتجاهه ‏صوب ‏مسرح الواقعة مضمراً ‏انتقامه غدراً باغياً قتله. ‏

وما أن تهيأ له الظرف حتى انهال عليه بأدواته المُعدة سلفاً مُحدثاً به الإصابات ‏‏الموصوفة بتقرير ‏الصفة التشريحية حتى ‏تيقن من ‘إتمامه مقصده بقتله وذلك على ‏النحو ‏المبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت النيابة أيضاً له أنه أحرز سلاحاً أبيضاً مما يُستعمل في الاعتداء على ‏‏الأشخاص ‏‏( عصا حديدية – عصا خشبية – ‏مقص – حبال) بغير تصريح وبغير مسوغ ‏‏من ‏الضرورة المهنية و الحرفية. ‏