عمر كمال: جمهور الأهلي اللاعب رقم 12 وكهربا أول من استقبلني

أشاد عمر كمال لاعب الأهلي بحماهير المارد الأحمر مؤكدا أنهم اللاعب رقم 12 بعد ما شاهده في مباراة الترجي من حضور قوي من جماهير القلعة الحمراء في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أضاف عمر كمال في تصريحات تلفزيونية: "أشاهد جماهير الأهلي على الشاشات دائمًا، لكن عندما شاهدتهم في الملعب أمام الترجي علمت أنهم اللاعب رقم 12، وأي فريق سيواجه الأهلي سيخاف".

الأهلي حلم حياتي

وواصل كمال: حلم حياتي كان العودة للنادي الأهلي بعد رحيلي وأنا صغير، ومن الطبيعي أن يأخذ التفاوض وقتًا، والموضوع كان منتهيًا.

وتابع: لكنني تأثرت مع انتشار أنباء فشل الصفقة في فترة معينة، وعلاء ميهوب وهيثم عرابي أكدوا لي أنني سوف أنتقل للنادي الأهلي.

لقب الجوكر

وأضاف: لقب الجوكر (تقيل على قلبي)، لأني أحب أحمد فتحي دائمًا، وعندما ينادونني بهذا اللقب أشعر بأنه (حمل عليا).

وأشار إلى أن أول مكالمة جاءت لي بعد الانتقال للأهلي كانت من أسرتي، وكهربا أول من استقبلني عند دخولي التتش، بالإضافة إلى إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم، شعرت أنني واحد منهم ولست غريبًا عنهم.

الشناوي

وأضاف: سجلت هدفًا آخر حسم بقاء اتحاد الشرطة في الدوري الممتاز أمام بتروجت، وذلك في مرمى الحارس الدولي محمد الشناوي.