نجم الأهلي السابق : غياب عمر كمال وعمر جابر عن قائمة منتخب مصر أمر غريب

عبر شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق عن رأيه في اختيارات حسام حسن لقائمة الفراعنة استعدادًا لمباراتي بوركينيا وغينيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وقال عبد المنعم في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "سعيد بتواجد محمد صلاح في المعسكر، فهو عنصر مهم وأساسي للفريق".

وتابع: "اختيارات حسام حسن طبيعية، وجميع اللاعبين المتواجدين في القائمة سيكون لهم دور أساسي في تشكيل حسام حسن".

وأدرف: "غياب عمر كمال عبد الواحد، لاعب خط وسط النادي الأهلي عن قائمة منتخب مصر أمر غريب ولا أعرف السر وراء استعباده".

وأتم: "مستغرب" من عدم ضم عمر جابر أيضًا لمنتخب مصر، فهو يظهر بمستوى متميز مع الزمالك وكان يستحق التواجد في معسكر الفراعنة".