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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإزالة مخالفات البناء الواقعة بمبنى بقطعة أرض داخل كردون جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

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ونص القرار على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بفيلا بقرية سياحية بحري الطريق الساحلي إسكندرية/مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في أعمال بناء وتعديل وتقسيم الوحدة إلى وحدتين، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وفي سياق متصل، نفذ جهاز مدينة بني سويف الجديدة، 20 قراراً بإيقاف أعمال مخالفة بقطع أراضٍ بمنطقة الإسكان الاجتماعى مسلسل ٤ بالمدينة، لمخالفة اشتراطات البناء، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز المدينة، وبالتعاون مع شرطة التعمير.

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