الصين نفذت 3000 مشروعًا بالدول العربية خلال الفترة الماضية (شاهد)

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن انعكاس المنتدى العربي الصيني على الدول العربية في المجالات كافة، مؤكدًا أن التعاون المصري العربي الصيني مهم جدًا وثمرة العلاقات الجيدة بين الدول العربية والصين وخاصة مصر.

مصر تتميز بعلاقة شراكة استراتيجية منذ 10 سنوات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تتميز بعلاقة شراكة استراتيجية منذ 10 سنوات، ما يعود بالنفع على الدولة المصرية انطلاقًا من مبادرة الحزام والطريق والمشروعات الاستثمارية البينية بين الدول العربية وبعضها وبينهم وبين الصين.

وأكد أن ذلك التعاون سيثمر أيضًا عن نقل التكنولوجيا بين الدول العربية وبعضها ومن الصين إلى تلك الدول، مشيرًا إلى أن الصين نفذت أكثر من 3000 مشروع في الدول العربية خاصة فيما يخص البنية التحتية، ومجال ربط التكنولوجيا.

وتابع: "مصر كانت أبرز الدول العربية التي تعاونت مع الصين خلال الفترة الماضية، في عدد من مشروعات البنية التحتية، وربط التكنولوجيا، وفكرة أن يكون هناك منتدى عربي صيني يزيد من عمق العلاقات بين الطرفين لأنه من المعروف أن الصين من الدول المؤثرة والفاعلة في النظام العالمي الجديد".

التعاون مع الصين سيعود بالنفع على الدول العربية

ونوه إلى أن التعاون مع الصين سيعود بالنفع على الدول العربية، حيث وجود رؤية موحدة تجاه القضايا التي يمر بها العالم، وبالتنسيق مع دولة كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن، سيساعد في نقل الصورة الحقيقية عن الدول العربية لمجلس الأمن والعالم كله عن القضايا التي تخص المنطقة لا سيما القضية الفلسطينية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الصين، وتحقيق التكامل بين "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" مع أولويات مبادرة "الحزام والطريق".

وأشاد الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى التعاون العربي الصيني، والذي يعقد في العاصمة بكين، بالعلاقات "المصرية – الصينية"، مشيرا إلى مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.

وأضاف: "تقوم العلاقات السياسية العربية الصينية على عدد من الأسس الراسخة على رأسها الحرص المتبادل على أمن واستقرار ومصالح الشعوب، ورفض الاعتداء على السيادة، ولقد مثلت تلك العلاقات، والتعاون العربي الصيني الوثيق؛ لإقرار تلك المبادئ ركيزة من ركائز الاستقرار الدولي، والعمل على إقرار العدالة فى المنظومة الدولية.