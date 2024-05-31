الهلال ضد النصر.. تشكيل الزعيم المتوقع للمباراة المرتقبة

كأس خادم الحرمين الشريفين

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية والعربية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، لمشاهدة مباراة النصر والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان فريق الهلال قد صعد للمباراة النهائية على حساب الاتحاد بعد فوزه عليه بنتيجة 2-1 في المربع الذهبي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

بينما صعد النصر للنهائي على حساب الخليج بعد تفوقه بثلاثية مقابل هدف في ملعب الأول بارك بنصف النهائي.

ويدرس خيسوس مدرب الهلال تشكيل الزعيم ومن المترقب أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من:

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: رينان لودي، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد.

في خط الوسط: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، ميشايل ديلجادو.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم أوليفيرا.

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين، دون تلقي هزيمة في موسم قياسي حقق فيه العديد من الأرقام والانجازات القياسية للزعيم.

وجدد الهلال عقد مدربه خورخي خيسوس مع الزعيم ليستمر لموسمين آخرين مع الفريق بعد المستويات المميزة التي يقدمها وتأتي تحت قيادته.