موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين

ينتظر عشاق الكرة الخليجية مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين الهلال والنصر ضمن ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويدخل الهلال مواجهة الليلة من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته في الموسم الحالي بمختلف المسابقات عطفا على التتويج باللقب، بينما يطمح النصر للثأر من الهلال والتتويج باللقب.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، بينما حصد النصر بطاقة تأهله بعد تخطيه عقبة الخليج بنتيجة 3-1.

وكان الهلال بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الوحدة بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم في مايو للموسم الماضي.

موعد مباراة الهلال والنصر

تنطلق مباراة الهلال والنصر مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُنقل المباراة عبر قناتي الكأس القطرية HD1، وSSC 1HD، وSSC HD5 ويتولى مهمة التعليق على مباراة على قناة على الكأس القطرية خليل بلوشي، ولم يتم الإعلان عن معلقي قناة SSC.