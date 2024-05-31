بالطريقة الفلسطينية.. حضري المقلوبة بالبهارات المشكلة اللذيذة

المقلوبة من أشهر الأكلات التي نالت شهرة وسط الدول العربية، ويرجع أصلها إلى فلسطين، فتتميز بمذاقها اللذيذ التي يبرزها البهارات المتعددة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

المقلوبة بالفراخ

طريقة عمل المقلوبة بالبهارات المشكلة

المقادير

- بهارات الدجاج :

حبهان : 4 حبات (مطحون)

الكزبرة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

بهار دجاج : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

القرفة : رشّة

بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

ماء ساخن : حسب الحاجة

- بهارات الأرز :

بهار مشكل : ملعقة صغيرة

الكركم : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الزهرة : نصف رأس (مقطعة إلى زهيرات صغيرة)

- الباذنجان : 4 حبات (مقطع إلى شرائح سميكة)

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- الدجاج : 800 غم (قطع)

- الأرز : كوبان ونصف

- زبيب : نصف كوب

- الماء : حسب الحاجة

- الزيت النباتي : حسب الحاجة (للتحمير)

طريقة التحضير