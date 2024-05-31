بالطريقة الفلسطينية.. حضري المقلوبة بالبهارات المشكلة اللذيذة
المقلوبة من أشهر الأكلات التي نالت شهرة وسط الدول العربية، ويرجع أصلها إلى فلسطين، فتتميز بمذاقها اللذيذ التي يبرزها البهارات المتعددة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.
طريقة عمل المقلوبة بالبهارات المشكلة
المقادير
- بهارات الدجاج :
- حبهان : 4 حبات (مطحون)
- الكزبرة : ملعقة صغيرة (مطحونة)
- بهار دجاج : ملعقة صغيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- القرفة : رشّة
- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة
- ماء ساخن : حسب الحاجة
- بهارات الأرز :
- بهار مشكل : ملعقة صغيرة
- الكركم : ملعقة صغيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- الزهرة : نصف رأس (مقطعة إلى زهيرات صغيرة)
- الباذنجان : 4 حبات (مقطع إلى شرائح سميكة)
- البصل : 2 حبة (مفروم)
- الثوم : فصّان (مفروم)
- الدجاج : 800 غم (قطع)
- الأرز : كوبان ونصف
- زبيب : نصف كوب
- الماء : حسب الحاجة
- الزيت النباتي : حسب الحاجة (للتحمير)
طريقة التحضير
- سخني الزيت النباتي في قدر واسع على النار، ثم اقلي الزهرة حتى تصبح ذهبية اللون، ومن ثم اقلي شرائح الباذنجان حتى تنضج، واتركيهما جانباً.
- سخني القليل من الزيت في مقلاة واسعة، ثم أضيفي البصل والثوم المفروم وشوحيهما حتى يذبلا، ثم أضيفي قطع الدجاج وقلبيها حتى تتحمر.
- في قدر على النار، امزجي الهيل، والكزبرة، وبهارات الدجاج، والملح، والقرفة، والبابريكا، مع كمية كافية من الماء المغلي حتى تغطي الدجاج، واتركي المزيج على النار لمدة 15 دقيقة.
- انقعي الأرز في الماء لمدة 15 دقيقة، ثم صفيه جيداً، وامزجيه مع الزبيب وبهارات الأرز (البهار المشكل، والكركم، والملح، والفلفل الأسود).
- وزعي قطع الدجاج في قدر عميق به القليل من الزيت، ثم ضعي فوقه الباذنجان والزهرة، ثم ضعي طبقة الأرز وساويها جيداً.
- صبّي مرق الدجاج برفق في القدر، وضعيه على نار هادئة، وساوي الأرز مجدداً، ثم غطّي القدر واتركيه لحوالي 40-45 دقيقة حتى تمام نضج المقلوبة.
- إقلبي المقلوبة في طبق واسع ومسطّح، ثم قدميها ساخنة إلى جانب السلطة أو اللبن الزبادي.