محامي يكشف عن مفاجأة من النادي الأهلي ضد لاعب بيراميدز
فجر المستشار" محمد رشوان" مفاجأة من العيار الثقيل مع الاعلامي عبد الناصر زيدان عبر برنامجه التليفزيوني" ملعب الشمس" وذلك بخصوص الأزمة السائدة بين محمد الشيبي لاعب بيراميدز، و حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.
أكد رشوان:" الأهلي خاطب الاتحاد الدولي بالفعل منذ الخامس عشر من الشهر الجاري عبر محامي مكسيكي، للتأكد من سلامة موقف لاعبه الشحات.
و اضاف المستشار :" الأهلي لن يكتفي بعقوبة الشيبي التي وصلت لست مباريات، بل يبحث عن توقيع أقصى عقوبة على الظهير الدولس المغربي، و تحديدًا بعد وصول حيثيات الحكم الصادر عن لاعبه صباح اليوم.
و اختتم رشوان:" نحن كهيئة دفاع عن حسين الشحات، جاهزين لكل السيناريوهات، و نؤكد سلامة موقف لاعبنا بعد تقديمه لاعتذار مسبق للاعب بيراميدز.