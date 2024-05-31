حيازة الموبايل في امتحانات الثانوية العامة 2024 جريمة

حذر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من حيازة الموبايل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، مؤكدا أنها جريمة يعاقب عليها القانون.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، وقال وزير التربية والتعليم إن اصطحاب الطالب للهاتف المحمول في امتحانات الثانوية العامة 2024 يعرضه للمسائلة القانونية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة انصباع الطلاب للتفتيش قبل دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 لمنع اصطحاب أية أجهزة إلكترونية تساعده على الغش.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم المرور على الطلاب بالعصا الإلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 للتأكد من عدم حيازة أجهزة تساعد على الغش.

موعد فتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم فتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 من الساعة الثامنة والنصف صباحًا على أن يكون التفتيش بالعصا الإلكترونية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون عبارة عن 30 في المائة فهم بسيط و40 في المائة فهم عميق و30 في المائة للمتميزين.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم على الطلاب داخل اللجان.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور إلى البعد عن أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وألا يصطحبوا أبناءهم أثناء الذهاب للامتحان والاكتفاء بالدعاء لهم في المنزل.

وطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2024 بأت التصحيح محكم لأن الامتحانات عبارة عن بابل شيت، وشكل أسئلة الامتحانات لن تختلف عن نموذج العام الماضي.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.